Минкультуры пригласило Тульский музей оружия к участию в "Русских сезонах"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова пригласила Тульский государственный музей оружия к участию в "Русских сезонах" в 2019 году.

"7 января открываются "Русские сезоны" в Германии. Весь год Германия будет в фокусе нашей активности невероятной. Давайте будем планировать выставку в рамках "Русских сезонов", заявляйтесь", - сказала Манилова. По ее словам, в рамках предстоящего фестиваля необходимо запланировать больше выставочных проектов.

"Я бы хотела, чтобы такой уникальный музей был представлен в "Русских сезонах". Я буду находить средства", - добавила она, отметив, что в случае с Музеем оружия интересны не фотографии, но экспонаты.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю.

В этом году в Италии прошел второй фестиваль, который охватил более 40 городов. Программа включала более 400 мероприятий: концерты классической музыки, театральные и балетные постановки, выставки, кинематографические фестивали. Послами "Русских сезонов" в Италии были пианист Борис Березовский, артист балета Николай Цискаридзе и руководитель Александринского театра Валерий Фокин.