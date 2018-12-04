В Екатеринбурге открылась выставка "исчезающих картин"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Шоу-выставка "исчезающих картин", выполненных красками, видимыми только при ультрафиолетовом освещении, открылась в Екатеринбургской галерее современного искусства, говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой галереи.

"В преддверии празднования Нового года Екатеринбургская галерея современного искусства представляет шоу-выставку исчезающих картин "Мир ультрафиолета". В экспозицию вошли более 30 завораживающих картин, сочетающих в себе удивительные цвета и свечения, которые невозможно встретить в природе. Картины, выполнены особыми чернилами, видимыми только при ультрафиолетовом освещении. При дневном свете можно видеть только пустые полотна, либо отдельную часть изображаемого сюжета", - говорится в сообщении.

Специалист по связям с общественностью Екатеринбургской галереи современного искусства Дарья Серебрякова пояснила ТАСС, что выставочный зал будет полностью оборудован для проведения данной выставки. "У нас полностью оборудован зал, занавешены окна черной тканью, то есть в зале мы создали полную темноту. Люди могут приходить даже при ярком солнце", - пояснила она.

По данным пресс-службы, в темноте при включении специальных ламп на поверхностях картин проявляются яркие цветные изображения: портреты знаменитых личностей и известные мировые памятники архитектуры. "Применение инновационных технологий позволяет создать принципиально новое видение окружающего мира, которое будет интересно людям всех возрастов", - отмечается в сообщении.

Выставка "Мир ультрафиолета" продлится до 13 января 2019 года. Проект существует полтора года, выставка побывала в нескольких городах России, таких как Барнаул, Иркутск, Кемерово, Абакан и Курган, сообщается в пресс-релизе.