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Мария Степанова получила премию "Большая книга" за роман "Памяти памяти"

Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская
Писательница Мария Степанова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Писательница Мария Степанова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Писатели Мария Степанова, Александр Архангельский и Дмитрий Быков названы лауреатами национальной литературной премии "Большая книга". Церемония вручения наград прошла в Доме Пашкова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Гости в начале церемонии почтили минутной молчания память ушедших в 2018 году писателей - Владимира Шарова, Владимира Войновича, Эдуарда Успенского, Андрея Битова.

По традиции, в самом начале был вручен приз за вклад в литературу, его получила Людмила Петрушевская.

"Читатель ждет книг, пригодных для раздумья и работы, для того чтобы назвать их сложным чтением. Первое место присуждено Марии Степановой - "Памяти памяти", - сказал председатель жюри премии Дмитрий Бак.

Степанова назвала победу "огорошивающей новостью" и призвала читателей к солидарности. В частности, она попросила гостей во время праздника помнить о деле "Седьмой студии".

Второй приз жюри присудило Архангельскому за роман "Бюро проверки", третий приз получил Быков за книгу "Июнь". Приз читательского голосования также получили Быков, Олег Ермаков ("Радуга и вереск"), Андрей Филимонов ("Рецепты сотворения мира").

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие.

Главный приз - 3 млн рублей, второй - 1,5 млн рублей, третий - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

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