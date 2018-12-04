САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове с почти часовой задержкой в связи с проверками концертной площадки, сообщили ТАСС в администрации заведения.

Около 18:00 по местному времени (17:00 мск) в клуб, где на 20:00 был назначен концерт с участием IC3PEAK, приехали полицейские. Они, по данным администрации клуба, искали в помещении сначала взрывчатые, а затем наркотические вещества. Все это время зрители ждали начало концерта на улице, артисты находились в гримерке.

"Концерт все же начался <…> Полицейские ничего не нашли, IC3PEAK выступают на сцене", - сказала собеседница агентства.

Комментариями правоохранительных органов и экстренных служб ТАСС на данный момент не располагает.

1 декабря полиция задержала музыкантов группы IC3PEAK в Новосибирске, спустя несколько часов их отпустили. Концерт был отменен без указания причин.

IC3PEAK - электронная музыкальная группа из Москвы, ее участники - Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году и записала четыре альбома: два - на русском языке, два - на английском.