В Петербурге исполнят оперу Игоря Воробьева "Роман с контрабасом" по рассказу Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Премьера оперы "Роман с контрабасом", сочиненной композитором Игорем Воробьевым по рассказу Антона Чехова, прозвучит в среду на проходящем в Санкт-Петербурге VII фестивале "Планета Контрабас". Первое исполнение пройдет в Шереметевском дворце, где расположен Музей музыки.

"Это сочинение не совсем водевиль и не совсем камерная опера в чистом виде, поэтому на афише я обозначил жанр по-другому - "Уездная драма в одном раздевании". Перед нами - персонажи раннего произведения Чехова, когда он был известен читателям как Антоша Чехонте. Это один из сюжетов без особой сатирической или социальной направленности, основанный скорее на казусах бытовых", - рассказал композитор корреспонденту ТАСС.

Партитура написана для трех контрабасов, аккордеона и фортепиано, что, по мнению автора, отражает уездный колорит происходящего. Вместе со студентами - инструменталистами Санкт-Петербургской консерватории в премьере примут участие певцы - сопрано Елена Корженевская и баритон Владимир Морозов.

На создание этого произведения композитора вдохновил основатель фестиваля "Планета Контрабас", заслуженный артист России, контрабасист и педагог Александр Шило, включивший "Роман с контрабасом" в программу фестиваля. Ранее на этом же фестивале было впервые исполнено еще одно произведение Игоря Воробьева по чеховскому сюжету - опера-фарс "Флейта и контрабас". Вместе эти два опуса составляют своеобразную дилогию по произведениям Антона Чехова, в которых контрабас играет не последнюю роль.

"Александр Шило создает условия для развития исполнительской школы, прекрасно понимая, что исполнительская традиция не может существовать вне развития репертуара. Вместе с новыми задачами, которые ставят композиторы музыкантам, будут расти их исполнительский уровень и опыт, в том числе ансамблевый", - считает Воробьев.

Несколько лет назад на фестивале "Планета Контрабас" был проведен композиторский конкурс произведений для этого инструмента, где было представлено много сольных и ансамблевых номеров. В число сочинений петербургских композиторов, исполнявшихся на фестивале, ранее вошла и монодрама Григория Корчмара "Контрабас" для баса и квартета контрабасов по одноименной пьесе Патрика Зюскинда.

О фестивале

Фестиваль "Планета Контрабас" ежегодно проводится в Петербурге. В рамках фестиваля в городе проводятся молодежный конкурс контрабасистов, мастер-классы и концерты выдающихся исполнителей, выступления учеников и выпускников консерватории, премьеры сочинений для контрабаса.