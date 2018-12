NYT: умер актер Филип Боско

ТАСС, 5 декабря. Актер, обладатель театральной премии Tony Филип Боско, сыгравший в фильмах "Двое: я и моя тень" (It Takes Two, 1995) и "Свадьба моего лучшего друга" (My Best Friend's Wedding, 1997), умер в понедельник на 89-м году жизни. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

Боско умер в своем доме в Нью-Джерси. По словам его дочери, причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные слабоумием.

Согласно данным журнала The Hollywood Reporter, с 1960 по 2006 год Боско появился в около 50 постановках на Бродвее. За свою карьеру он шесть раз становился номинантом на премию Tony. В 1989 года он удостоился этой награды за роль в спектакле "Одолжите тенора!", поставленном по пьесе Кена Людвига.