Новогодние елки в Москве

22 декабря, ММЦ "Планета КВН" "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!" (0+)

По сюжету "Очень детективной истории. Да-да!" Маша, Медведь, Панда, Розочка и Заяц с Белкой начинают подготовку к новогоднему празднику, как вдруг происходит нечто весьма загадочное: в одночасье исчезают все лакомства со стола и елка с игрушками. Тут явно не обошлось без какого-то злого колдовства! Маша как главный сыщик берется распутать детективную историю и вычислить колдуна по следам, которые он оставил то тут, то там. 22 декабря, "Крокус Сити Холл" Новогоднее мегашоу "Главный секрет Деда Мороза" (0+) Главным героем шоу станет настоящий Дед Мороз с русского Севера. Зрители вместе с персонажами телеканала "Мульт" Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля" познакомятся с загадочным Лунным ежиком, помогут героям расколдовать сады Чудес и Сказок и раскроют все секреты Деда Мороза. Каждый зритель станет участником шоу: 240 огромных надувных предметов, падающих с потолка в зрительный зал, и 80 артистов, активно вовлекающих маленьких зрителей в происходящее, никому не дадут скучать. Кроме встречи с Дедом Морозом на сцене, ребенок сможет увидеть его в 11-минутном видеопоздравлении, которое бесплатно прилагается к каждому билету. Волшебник лично обратится к каждому малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. После такого близкого общения дети обязательно поверят в существование Деда Мороза. 24 декабря, Концертный зал на Новом Арбате "Дети в интернете или Новогодние игры Деда Мороза" (0+)

Без интернета сегодня невозможно представить нашу жизнь, но главное - помнить, что все лучшее происходит с нами в реальном, а не в виртуальном мире. Именно эта тема стала сюжетом праздничного шоу. Накануне Нового года, когда границы между двумя мирами нарушились, случилась фантастическая история: в интернете пропали дети. Дед Мороз со своими помощниками и со всеми зрителями отправляется на их поиски прямо в виртуальный мир, где на каждом шагу героев ждут коварные интернет-обитатели: вирусы, глюки, монстры и боевые дроны под предводительством самозваного короля интернета Мистера Спама. 27 декабря, музей-заповедник "Царицыно" Новогоднее представление "Козни Мышиного короля" (0+) Музей-заповедник "Царицыно" приглашает детей от 4 до 12 лет на новогоднее представление "Козни Мышиного короля" по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Зимние праздничные спектакли для детей в "Царицыне" всегда проходят с неизменным успехом. Юные зрители полностью погрузятся в сказочную атмосферу: их ждут подарки, сюрпризы от волшебных персонажей, интерактивная программа и незабываемое представление. 29 декабря, Водный стадион "Динамо" Новогоднее водное шоу "Сказка о царе Салтане" (0+)