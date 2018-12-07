Подружка Бэтмена и мама рэпера. Необычные роли Ким Бейсингер

Из-за яркой внешности и успешной модельной карьеры актриса была обречена на роли роковых красоток и девушек в беде, но со временем смогла доказать, что способна на большее

Какие-то из фильмов Бейсингер были удачными, какие-то не очень. Примером неудачной картины можно считать эротическую мелодраму "9 ½ недель". Несмотря на то, что фильм был коммерчески неуспешным и обруган критиками, он приобрел культовый статус во многих странах, в том числе и в бывшем СССР. А Бейсингер так и осталась в памяти россиян в роли Элизабет, которая попала под обаяние красивого, но сомнительного типа Джима в исполнении голливудского enfant terrible Микки Рурка. Однако это не единственная интересная роль обворожительной блондинки, ставшей единственной женщиной и побывавшей на обложке Playboy, и получившей премию "Оскар". В субботу актрисе исполняется 65 лет. Самородок

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Спортивная драма Барри Левинсона многим кажется предсказуемой и слишком пафосной, но без таких фильмов невозможно представить американский кинематограф. Отец независимого кино Роберт Рэдфорд играет бейсболиста Роя Хоббса, вынужденного в 19 лет отказаться от своей карьеры из-за несчастного случая. Однако через 15 лет он все-таки присоединяется к команде "Нью-Йоркские рыцари", которая, мягко говоря, не блещет успехами, но у Хоббса появляется шанс вывести ее в лидеры. Этому многие хотят помешать, в том числе и красотка Мемо Парис в исполнении Бейсингер. Ее подсылают к Хоббсу, чтобы она спутала его карты и отвлекла от спорта, что ей с успехом удается. За роль коварной соблазнительны Бейсингер была впервые номинирована на "Золотой глобус", но проиграла его Пегги Эшкрофт. Свидание вслепую

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Обаятельная комедия с неожиданным актерским союзом Бейсингер и Брюса Уиллиса. Уиллис играет нервного трудоголика Уолтера, которому для того, чтобы понравиться важному, но очень консервативному японскому боссу, нужно прийти на ужин с парой. Пары у него, конечно же, никакой нет, поэтому он звонит своему брату за помощью. Тот советует ей Надю. Несмотря на опасение Уолтера, Надя оказывается очаровательной, хоть и немного неловкой девушкой, но становится совершенно невыносимой, когда в ее поле зрения оказывается алкоголь. Всего за одну ночь Надя превращает жизнь Уолтера в катастрофу. В "Свидании вслепую" Бейсингер выступила не только в нетипичном для себя комедийном амплуа, но и перекрасилась в брюнетку. Бэтмен

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Самым коммерчески успешным фильмом в карьере Бейсингер стал "Бэтмен" Тима Бертона, который запустил серию картин о миллионере-мстителе Брюсе Уэйне по одноименным комиксам. Бейсингер играет журналистку Вики Вейл, расследующую информацию о том, что в Готэме появился борец с преступностью, называющий себя Бэтмен. Во время расследования она встречается сначала с миллионером Брюсом Уэйном, который влюбляется в нее, и психопата Джокера, от которого ее постоянно спасает Бэтмен. Изначально на роль Вики взяли Шон Янг, снявшуюся в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта и "Дюне" Дэвида Линча, но та перед съемками сломала ногу. Режиссеру нужна была актриса, которая могла быстро согласиться на роль и приехать на съемки. Такой оказалась Бейсингер. Из-за невероятной впечатлительности ее героиня кричала в фильме целых 23 раза. Секреты Лос-Анджелеса

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Еще на этапе подбора актеров фильм представлялся большой авантюрой: режиссер Кертис Хэнсон ("Покорители волн", "Рука, качающая колыбель") хотел взять на главные роли молодых и никому неизвестный актеров — австралийца Гая Пирса ("Помни", "Машина времени") и Рассела Кроу из Новой Зеландии. Но после того, как к актерскому составу добавили Дэнни де Вито, Кэвина Спейси и Бейсингер, студия согласилась с выбором режиссера. Снятый в стилистике неонуара, фильм рассказывает о трех полицейских в 50-е годы в Лос-Анджелесе, которые расследуют массовое убийство в одном из кафетериев. Все улики указывают, что в этом замешана сеть девушек по вызову, которых используют для шантажа чиновников и бизнесменов. Одной из таких девушек оказывается Линн Брэйкен в исполнении Бейсингер, которая поразительно похожа на актрису нуарных фильмов 40-х годов Веронику Лейк. Детективам, конечно же, сложно удержаться с ней в рамках исключительно деловых отношений. Несмотря на довольно банальный образ, Бейсингер удалось создать глубокий и обаятельный образ, что принесло ей первый "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана". Всего картина была номинирована в девяти категориях, но время для нее тогда было явно неподходящее — практически во всех номинациях ее обошел "Титаник" Джеймса Кэмерона. Восьмая миля

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