Швыдкой надеется, что РФ и США смогут возобновить обмены между музеями

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой надеется, что Россия и США заключат межправительственное соглашение, которое позволит сторонам возобновить обмен между музеями, приостановленный в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибором Наврачичем.

"Наша группа из России ездила на переговоры в США, и у коллег из Госдепа есть некое понимание того, что такого рода соглашение необходимо", - сказал он.

При этом Швыдкой считает, что заключить такое соглашение с Вашингтоном будет сложно. "Но я лично вижу препятствия тут, потому что такого рода соглашение должно быть ратифицировано. А при нынешнем составе Палаты представителей и Сената, я думаю, что это будет достаточно сложно, учитывая то, что любой жест в сторону России, а это будет казаться жестом в сторону РФ, будет затруднительным принять", - отметил он.

По его словам, 13 февраля в Далласе (штат Техас) пройдет международная конференция руководителей крупнейших музеев, на которой планируется поднять этот вопрос. "Будут руководители крупнейших музеев РФ и США, и будет обсуждаться этот вопрос. Это действительно болезненный вопрос, потому что отсутствие межмузейных обменов между США и РФ отражается на характере культурных контактов, безусловно", - подчеркнул Швыдкой.

"Никакие обмены частными коллекциями, которые, конечно, проходили, не могут заменить межмузейных контактов. Поэтому ясно, что это соглашение необходимо, но это непросто. Я все-таки надеюсь, что мы найдем некую формулу, которая позволит нам вернуться к межмузейным обменам", - добавил он.

Ранее в интервью газете "Известия" Швыдкой сообщил, что Россия настаивает на заключении с США межправительственного соглашения о защите культурных ценностей, которые вывозятся из страны на выставки, и с американской стороны есть понимание. По его словам, диалог по этой теме с Вашингтоном не развивался с 2014 года, однако визит российской делегации в США в ноябре 2018 года показал, что "какое-то понимание с американской стороны все же есть".

Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона. В результате полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Библиотека Шнеерсона

Библиотека Шнеерсона была создана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года.

В конце июля 2011 года суд в США постановил вернуть иудейскому религиозному движению "Хабад Любавич" около 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из этой коллекции, хранящихся в России. Москва не согласилась с этим решением и выдвинула встречный иск.

При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тысяч в день за неисполнение решений суда.