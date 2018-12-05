Умер советский и украинский актер Николай Рушковский

По словам украинского театрального критика Олега Вергелиса, актер до последних дней мечтал вернуться на сцену. "Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса (герой пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" - прим. ТАСС). Николай Рушковский (1925 - 2018) светлая память", - написал он на странице в Facebook.

"На 94-м году ушел из жизни народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Г. Шевченко, известный педагог и любимый актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки - Николай Николаевич Рушковский", - говорится в сообщении.

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Советский и украинский актер театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны Николай Рушковский скончался в Киеве в возрасте 93 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства культуры Украины.

Николай Рушковский родился в Москве 11 мая 1925 года. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил школу-студию МХАТ, курс актера и режиссера Иосифа Раевского и был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. С 1963 руководил художественным русскоязычным актерским курсом в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, позже стал профессором. Более десяти лет возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины.

Среди театральных работ Рушковского участие в спектаклях "Вишневый сад", "Отелло", "Бесприданница", "Ромео и Джульетта", "Три сестры" и других. Наиболее известными киноработами за его карьеру стали фильм "Освобождение", а также "Ключи от неба", "Сон" и "Солдаты свободы". Всего на счету актера более 110 спектаклей и 25 кинолент.

В 1969 году получил звание Народного артиста Украинской ССР, награжден орденом Дружбы, орденом "За заслуги III степени", "Знак почета" и другими.