Бекмамбетов объявил о создании международных "Елок"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов объявил, что идет работа над международным проектом по кинофраншизе "Елки".

"Развивается такой проект - "Международные елки", - сказал Бекмамбетов в среду на пресс-показе "Елок последних". Он добавил, что над будущим фильмом будут работать продюсеры из разных стран, в частности, из Мексики и Польши.

Кинофраншиза "Елки" снята компанией Bazelevs. По данным создателей, за предыдущие семь лет все части "Елок" посмотрели более 145 млн зрителей.

В географию мест, где проходили съемки, вошли около 30 городов - от Калининграда до Находки, а также остров Ратманова и нефтяная платформа "Приразломная" в Баренцевом море.

В главных ролях финальной части "Елок" сыграли Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие артисты.

Сериал "Елки"

Телеканал СТС снимет сериал под брендом франшизы "Елки", премьера планируется в конце 2019 года, сообщил Бекмамбетов. "Сейчас проходят съемки сериала "Елки", который выйдет на телевидении к следующему Новому году", - отметил он. Режиссер уточнил, что производством занимается телеканал СТС, проект расскажет "о жизни людей, готовящихся встретить Новый год".

По словам режиссера, в съемках примут участие новые актеры, а главной героиней в сериале станет молодая девушка.