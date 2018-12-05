В Исаакиевском соборе представили выставку работ незрячих и слабовидящих художников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Выставка работ, созданных незрячими и слабовидящими художниками, открылась в среду ко Дню инклюзии в государственном музее-памятнике (ГМП) "Исаакиевский собор". На экспозиции под названием "Душа видит" представлены произведения, созданные учащимися художественной студии при центре культурной и спортивной реабилитации Всероссийского общества слепых.

"Для нас очень важно, что, будучи не всегда сильно видящими, вы видите духовную сущность того, что происходит, и, самое главное - это находит отражение в ваших замечательных, талантливых, искренних работах, которые мы с удовольствием сегодня представляем в музее-памятнике "Исаакиевский собор", - сказал на открытии директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

В руководстве музея отметили, что выставка будет доступна для посещения около двух недель. "Для нас это тоже очень важно, потому что никто не должен забывать, что Исаакиевский собор - это крупный центр отечественной культуры, это крупный музей, одна из сторон деятельности которого - это работа на благо людей, которые имеют какие-то ограничения своих возможностей", - сказал Мудров.

В общей сложности в западной части собора выставлены около четырех десятков художественных работ и 12 скульптурных произведений, посвященных рождественской тематике. Посетители смогут увидеть их до 18 декабря.

Презентация макета собора для незрячих

На экскурсионном маршруте "От ощущений к чувствам" состоялась презентация нового макета Исаакиевского собора для незрячих и слабовидящих. Автором и исполнителем идеи стала Ольга Петровская.

"Собор весь прекрасен, но в деталях, скульптурах - весь "изюм", который в нем есть. <…> Мы их увеличили относительно реального масштаба. Но за счет того, что "лишние" детали убраны, собор все равно смотрится гармонично, и они не перевешивают. Зато за счет того, что они увеличены, они, я надеюсь, вполне прощупываемы и их можно проанализировать", - рассказала Петровская на презентации.

Кроме того, для волонтеров была организована стажировка по сопровождению незрячих и слабовидящих посетителей. Цикл мероприятий для посетителей с ограниченными возможностями и всех желающих проводится в рамках Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех".