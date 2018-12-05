МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рок-музыкант, композитор, поэт и актер Гарик Сукачев представил авторизированную биографию "Путь Горыныча", создание которой доверил музыкальному журналисту Михаилу Марголису. Сам герой на пресс-конференции в ТАСС признался, что еще не читал книгу, но отметил ее приятный внешний вид.

"Нет, я ее еще не читал. Но оформлена она здорово, приятно держать в руках", - сказал Сукачев.

Такое доверие автору он объяснил тем, что знаком с Марголисом уже 30 лет. Непосредственно для книги им понадобилось всего несколько встреч для получения дополнительной информации. "Все было довольно просто: Миша позвонил, сказал, что хочет делать такую книжку", - отметил музыкант.

"Я написал десяток книг, касающихся нашей музыки. Всегда ценно, когда люди, с которыми ты общаешься, оказывают такое доверие. Это важный показатель", - подчеркнул в свою очередь Марголис.

"Путь Горыныча"

Журналист уточнил, что изначально он готовил книгу о группе Сукачева и Сергея Галанина "Бригада С", но у издательства, для которого он работал, возникли трудности. В ходе переговоров с издательством "Бомбора" (новое название "Эксмо Non-fiction") было решено сделать книгу именно о Сукачеве. "В общей сложности работа над книгой шла года полтора", - рассказал автор.

Марголис также сообщил, что названием книги стало давнее прозвище Гарика Сукачева в дружеском кругу. "Хотя, судя по сказкам, Горыныч и о трех головах, это довольно самостоятельная фигура. И книга показывает, что Гарик всегда был самостоятельной фигурой, которая, с одной стороны, у многих ассоциируется с "Бригадой С", "Неприкасаемыми" и другими его проектами, но все же остается совершенно индивидуальной", - отметил он.

В издание тиражом 4 тыс. экземпляров вошли снимки из личного архива музыканта, а также работы фотографа Игоря Верещагина. На обложке стоит маркировка "18+".

Выход биографии приурочен к 59-му дню рождения Гарика Сукачева и серии концертов, запланированных в честь этого события, в том числе выступлению в Москве в "Крокус Сити Холл" 7 декабря.

Игорь (Гарик) Сукачев начинал музыкальную карьеру в составе групп "Закат Солнца вручную" и "Постскриптум", которая после его ухода сменила название на "Браво". В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив "Бригада С", который просуществовал до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собирает группу "Неприкасаемые". В 2013 году было объявлено о ее распаде.

У Сукачева режиссерское образование и за плечами ряд актерских и режиссерских работ в кино. В частности, он снял по собственным сценариям фильмы "Праздник" и "Дом Солнца".