Гарик Сукачев назвал благотворным для рэперов запрет их концертов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рок-музыкант Гарик Сукачев считает положительным для самих рэперов запрет их концертов. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее в регионах России был отменен ряд выступлений рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексей Узенюк), Егора Крида и других музыкантов.

"На основании собственного жизненного опыта могу вам сказать, что нет ничего более прекрасного для музыканта, нежели запрет его концертов, - заявил Сукачев. - Конечно же, концертов будет больше, больше публики привлечет творчество. А дальше - дело за ними [музыкантами], будут они отлично делать свое дело или нет".

Он также отметил, что о некоторых коллективах, чьи выступления были отменены, узнал только из новостей. "С помощью этого запрета я теперь о ней [группе] знаю", - заметил музыкант.

"Нет системы, которая "завинчивает гайки" музыкантам. Когда-то она была в силу того, что это была государственная политика. Теперь такого рода государственной политики не существует, она запрещена законом РФ, но на местах полным- полно разнообразных деятелей", - подчеркнул Сукачев.

Рокер также назвал происходящее "единичными проявлениями". "Если бы это было иначе, то мы бы видели зарождение очередного андеграунда в России, знали бы, что существует контркультура. А рэп существует в культурном контексте", - сказал он.