Связанные с культурой предприятия выведут из-под действия проекта ФАС о ликвидации ФГУПов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Унитарные предприятия, работающие в сфере культуры, не будут ликвидированы или реорганизованы в случае окончательного принятия законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о роспуске к 2021 году существующих государственных унитарных предприятий (ГУПов) и муниципальных унитарных предприятий (МУПов). К такой договоренности удалось прийти на состоявшейся в среду встрече главы ФАС Игоря Артемьева с парламентской фракцией партии "Единая Россия".

"В законопроект ФАС о ликвидации либо акционировании унитарных предприятий будет внесен еще ряд исключений. В частности, из-под действия такого закона в случае его принятия будут выведены все ФГУПы, связанные с культурной сферой", - сообщает пресс-служба комитета Госдумы по культуре со ссылкой на председателя комитета Елену Ямпольскую, принимавшую непосредственное участие в обсуждении.

"Ямпольская от имени комитета поблагодарила главу ФАС за понимание специфики отрасли культуры и выразила готовность сформулировать соответствующую поправку в законопроект наиболее корректно и исчерпывающе", - отмечается в сообщении.

На встрече присутствовал и глава киноконцерна "Мосфильм" (также является ФГУПом) Карен Шахназаров. Обеспокоенный режиссер обратился с вопросом о будущем студии к Ямпольской и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Об инициативе

Госдума 22 ноября перенесла рассмотрение в первом чтении соответствующего законопроекта ФАС. Согласно документу, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.

Большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией - в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты перенесли рассмотрение проекта из-за отсутствия антикоррупционной экспертизы проекта и других документов, которые, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, не были представлены в профильный комитет согласно процедуре. "Прозвучала солидарная позиция всех фракций о необходимости переноса данного законопроекта до поступления необходимых материалов в профильный комитет - соответственно, оценки регулирующего воздействия, и заключения по антикоррупционной составляющей данного законопроекта, и проведения слушаний по данному законопроекту, и обсуждения во фракциях", - сказал тогда Володин. Председатель палаты также отмечал встревоженность работников ГУПов своим будущим в случае вступления в силу соответствующего запрета.