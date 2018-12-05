Михалков считает неправильным рублем поддерживать западный кинематограф

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает несправедливым, что зарубежное кино собирает в России миллиарды в то время, когда Запад объявляет стране санкции. Об этом он сказал в среду журналистам перед церемонией вручения кинопремии "Событие года".

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский выразил мнение, что меры протекционизма российского кинематографа должны быть усилены, иначе Голливуд может разрушить отечественную киноиндустрию. Так глава ведомства прокомментировал предложение режиссера Карена Шахназарова об ограничении проката американских фильмов в РФ.

"Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, - сказал Михалков. - Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить".

Режиссер добавил, что "если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино". При этом он затруднился назвать приемлемое соотношение российских и западных фильмов в российском прокате. "Это все надо считать", - пояснил Михалков.