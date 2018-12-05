Телеперсоной года журнал "Кинорепортер" назвал Дмитрия Борисова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов удостоен кинонаграды "Событие года" в номинации "Телеперсона года". Церемония награждения победителей проходит в среду в столичном кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС с места события.

Премию в этой категории вручал российский фигурист Алексей Ягудин. "Вы - одна большая и крепкая семья", - сказал он, обращаясь к кинематографистам. А Дмитрий Борисов признался со сцены, что хотел бы когда-нибудь получить эту кинонаграду как актер. "Мечты должны сбываться, хотел всегда сказать: "Спасибо киноакадемии", - пошутил телеведущий.

В номинации "Мастер-класс года" чествовали супружескую пару - режиссера Светлану Дружинину и оператора Анатолия Мукасея. Награду им вручал Дмитрий Харатьян, который снимался в их фильме "Гардемарины, вперед". "Вы подарили мне жизнь, для меня большая честь вручить вам эту награду, - сказал артист. - Фильм про гардемаринов стал фактом личной биографии каждого из нас".

Министр о премии

Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит первый российский глянцевый журнал о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

"Премия отраслевая, премия, которая выходит и не просит денег из бюджета, но в то же время консолидирует кинематографическое сообщество, определяет определенные тренды. Мне вообще нравится, что журнал The Hollywood Reporter как-то преобразовался в "Кинорепортер", произносить стало легче, так что дело хорошее", - сказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Всего у премии восемь номинаций: "Актер года", "Актриса года", "Открытие года", "Мастер-класс года", Телеперсона года", "Хит года", "Прорыв года", а также "Проект года".

О том, что на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter будет создано самостоятельное издание под названием "Кинорепортер", стало известно в конце октября 2018 года. Управление изданием будет осуществляться автономной некоммерческой организацией (АНО) "Агентство поддержки национальной киноиндустрии", председателем правления которой является режиссер Никита Михалков. В число учредителей вошли АНО "Золотой орел" и акционерное общество "Юрконсультация № 1".