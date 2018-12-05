Жора Крыжовников и Филипп Киркоров получили премию от журнала "Кинорепортер"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Создатель сериала "Звоните Ди Каприо" Жора Крыжовников и певец Филипп Киркоров получили в среду награду "Событие года" от журнала "Кинорепортер". Церемония награждения победителей проходит в кинотеатре "Иллюзион" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Режиссер был отмечен в номинации "Прорыв года". "Когда мы запускали сериал и пришли на телеканал, нам сказали: "Но ведь это про актеров, кому это интересно?", - поделился со сцены Крыжовников. - На это я сказал: "Но ведь они же тоже люди".

В номинации "Хит года" победил Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения - синий", которая набрала большую популярность в интернете. "Это кинотеатр моего детства, я здесь пересмотрел всю классику, здесь я посмотрел фильм "Женщина, которая поет", - отметил певец. - Думал ли я, сидя в ложе кинотеатра, что буду получать премию, безумно приятно".

Киркоров добавил, что на эстраде сложнее пережить вторую молодость, чем в кино, но ему это удалось. "Я пошел в интернет, потому что песню на радио не брали, но мне нельзя говорить "нет", - сказал певец.

Открытие года

В категории "Открытие года" награду вручал композитор Алексей Рыбников. "Не знаю, как вам, а мне не хватает в жизни открытий, - сказал он. - Вот мы жили, и появился Элвис Пресли, потом - Никита Михалков со своими первыми фильмами. И это были открытия".

Лауреатом в этой номинации стал Алексей Смирнов, сыгравший в фильме "История одного назначения" и снявший сериал "Садовое кольцо". Получая награду, он поблагодарил Рыбникова, пошутив, что всегда хотел бы встать где-то между Элвисом Пресли и Никитой Михалковым. Он также поблагодарил продюсера сериала "Садовое кольцо" Валерия Тодоровского и режиссера фильма "История одного названия", свою сестру Дуню Смирнову.

"В этом году было много разных событий, я узнал, что такое известность, у меня стали брать интервью, фотографировать", - отметил Смирнов. Он вспомнил про режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии". "Очень важно быть солидарными с нашими коллегами", - сказал актер.

Проект года

В номинации "Проект года" победил чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Министр культуры РФ Владимир Мединский, который вручал награду, отметил, что хотел бы шутить, как Киркоров, но его шутки не все понимают. "Я пошутил, что Маяковский был первым русским рэпером", - напомнил министр, заметив, что теперь некоторые спрашивают, не стоит ли за проблемами с концертами рэперов Минкультуры.

Награду получал генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин. "Большая неожиданность, - сказал он. - Вчера была премия в области спорта, у вас гораздо веселее". Он добавил, что чемпионат стал "событием планетарного масштаба".

О премии

Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит первый российский глянцевый журнал о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

Всего у премии восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года.

О том, что на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter будет создано самостоятельное издание под названием "Кинорепортер", стало известно в конце октября 2018 года. Управление изданием будет осуществляться автономной некоммерческой организацией (АНО) "Агентство поддержки национальной киноиндустрии", председателем правления которой является режиссер Никита Михалков. В число учредителей вошли АНО "Золотой орел" и акционерное общество "Юрконсультация № 1".