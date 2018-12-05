Борис Гребенщиков и "Аквариум" дадут концерт в Петербурге к 65-летию музыканта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" выступят в четверг с концертом на сцене Большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы, в честь отмечавшегося в конце ноября 65-летия лидера коллектива его участники представят публике программу "Двери травы".

"6 декабря в БКЗ "Октябрьский" Борис Борисович и его детище, легендарный "Аквариум", празднуют круглую дату - 65 лет маэстро - и дарят своей верной публике грандиозную концертную программу "Двери травы", в которую войдут как новые, так и давно полюбившееся песни любимой группы", - говорится на сайте, посвященном концерту.

Ранее сообщалось, что в день рождения Гребенщикова, 27 ноября, в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича состоялась мировая премьера симфонической фантазии, созданной на основе 30 его песен. Автором произведения под названием "2-12-85-06" выступил композитор Алексей Курбатов. Сочинение было представлено в исполнении Академического симфонического оркестра, в ходе концерта также звучал голос самого Гребенщикова в записи.

Группу "Аквариум" Гребенщиков основал в 1972 году вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким. Гребенщиков стал вокалистом, гитаристом и автором большинства песен коллектива. Вместе с "Аквариумом" и как сольный исполнитель Борис Гребенщиков выпустил более 30 музыкальных альбомов. Последний к настоящему моменту - сольный "Время N" - вышел в цифровом формате в феврале 2018 года, а также на виниловой пластинке - 1 ноября.