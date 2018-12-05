Этюд Рембрандта с отпечатками пальцев художника продали на аукционе за $12,1 млн

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна (1606-1669) "Этюд головы юноши" стал самым дорогим из лотов, проданных в среду на лондонских торгах Sotheby's работами "старых мастеров". Как говорится в распространенном аукционным домом сообщении, ушла с молотка за £9,48 млн ($12,1 млн).

Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, составляют всего 25 на 20 см. Специалисты относят ее к 1655 году, указывая, что это один из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши. Небывалый ажиотаж, развернувшийся в ходе торгов, связан с тем, что на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев, которые, по оценкам экспертов, вполне могли принадлежать самому Рембрандту. Несмотря на то, что подтвердить эту гипотезу будет крайне сложно, если вообще возможно, участники аукциона в последний момент начали резко увеличивать ставки, и в итоге оценочная стоимость произведения была превышена более, чем в полтора раза.

Итоговая стоимость проданных работ превысила £30,2 млн ($38,5 млн). Продано было 86% выставленных на торги произведений - лучший результат Sotheby's на когда-либо проводившихся этим аукционным домам торгах картинами "старых мастеров". Два портрета детей английского короля Карла I работы Антониса ван Дейка (1599-1641) были проданы за £2,6 ($3,3 млн) и £790 ($1 млн) соответственно. Отметку в £2 млн превысили также проданные на торгах пейзажи Якоба ван Рёйсдала (1628-1682), Яна Брейгеля - старшего (1568-1625) и Яна ван де Каппелля (1626-1679).

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) - один из крупнейших представителей золотого века голландской живописи. Родившийся в семье мельника он начал учиться изобразительному искусству в начале 20-х годов XVII века, а уже в 1630-е годы получил широкую известность благодаря картине "Урок анатомии доктора Тюльпа" (1632).