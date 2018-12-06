Американская премьера фильма "Хрусталь" состоится сразу на двух кинофестивалях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фильм Дарьи Жук "Хрусталь", выдвинутый от Белоруссии на премию "Оскар", в конце января 2019 года будет участвовать в программе сразу двух американских кинофестивалей. Об этом режиссер, живущая в основном в США, сообщила в четверг в интервью ТАСС.

"Наконец-то наметилась американская премьера - она будет в конце января 2019 года одновременно на двух киносмотрах - на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре и фестивале Slamdance в Парк-Сити", - рассказала Жук.

Фильм совместного производства Белоруссии, России, США, Германии выйдет в российский прокат 13 декабря. Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, также ее показывали в Лондоне, она побеждала в Одессе, Алма-Ате, Владивостоке, Выборге. Кроме того, ленту демонстрировали на двадцати международных киносмотрах в Германии, Австрии, Испании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Словении, Греции, Латвии и Египте.

"Хрусталь" может стать и одним из претендентов "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" - Белоруссия впервые за 22 года выдвинула свою ленту на кинопремию. Рассуждая о том, какая картина может побороться за "Оскар", Жук отметила, что "фильм должен быть, с одной стороны, доступным, с другой - необычным, важно соблюсти баланс". В частности, она выделила картины "Холодная война" Павла Павликовского, "Рома" Альфонсо Куарона.

Главные роли в фильме "Хрусталь" исполнили Алина Насибуллина ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Иван Мулин ("Молодежка", "Елена"), эпизодическую роль сыграл рэпер Хаски. Фильм рассказывает про Белоруссию 1990-х годов. Молодая безработная Веля живет в Минске, любит музыку, носит яркий парик и мечтает уехать в Чикаго. Из-за ошибки в поддельной справке для посольства США она вынуждена поехать в провинциальный город, где почти все работают на хрустальном заводе.

По словам режиссера, она "хотела показать конфликт в обществе, оголить неприятные моменты, что необходимо для любого драматического произведения". Ее задачей было "показать перелом в обществе, и верх, и низ, и юмор, и боль, и радость, и горе". Жук считает, что зрители устали от уныния, что все плохо и будет только хуже. "Может быть такие яркие люди как моя героиня не побеждают в нашем обществе, но она в итоге получает главное - внутреннюю свободу", - сказала режиссер.

Дарья Жук родилась в Белоруссии, в 16 лет уехала жить в США, окончила Гарвард и Колумбийский университет, работала в Нью-Йорке на канале HBO. На вопрос о своих будущих кинопроектах режиссер конкретный ответ не дала. "Мне очень интересно продолжать исследовать женский мир, - сказала она. - Мужская смелость на экране немножко приелась, я на этом выросла, хочется чего-то нового. Скорее всего, это снова будет копродукция, возможно, России и Белоруссии вместе с европейскими странами. Универсальная тема. Думаю, это будет о реальном герое, как и в фильме "Хрусталь", в основе которого - история, произошедшая с моей подругой".