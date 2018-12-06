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Ярмарка современного искусства Art Basel открылась в Майами-Бич

Работы представили около 250 художественных галерей со всего мира
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Хулио Ле Парка, "Алхимия 396"
© AP Photo/Lynne Sladky
Джеймс Розенквист, "Кривая роста времена-лезвия"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Николя Парти, "Голова"
© AP Photo/Lynne Sladky
Скульптура Аллена Джонса
© EPA-EFE/RHONA WISE
Дэмиен Херст, "Вознесшиеся"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Дэвид Хокни, "Изнутри оно тоже открывается"
© EPA-EFE/RHONA WISE
© EPA-EFE/RHONA WISE
Инсталляция из искусственного меха художницы Паолы Пиви
© AP Photo/Lynne Sladky
Фелисьяно Сентури, "Визуальный СПИД"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Александра Доманович, "Гранат"
© AP Photo/Lynne Sladky
Джеппе Хейна, "Параллельная синусоида"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Эль Анацуи, "Общие корни"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Хорхе Падро, "Без названия"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Терезита Фернандес, "Без названия"
© EPA-EFE/RHONA WISE
Франк Стелладуринг, "Мокша Сингапур II"
© EPA-EFE/RHONA WISE

На Art Basel представлены картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, кино-, видео- и мультимедиаработы 4 тыс. художников. 

Ярмарка Art Basel ежегодно проводится в трех городах: Базеле (Швейцария), Майами-Бич (Флорида, США) и Гонконге. Параллельно в городе, принимающем мероприятие, проходит множество выставок, организованных при поддержке местных музеев и галерей. Благодаря этому событие становится местом притяжения не только коллекционеров и арт-дилеров, но и любителей искусства и студентов.

Ярмарка проходит с 6 по 9 декабря. 

Самые яркие работы — в галерее ТАСС.

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