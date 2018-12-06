Ярмарка современного искусства Art Basel открылась в Майами-Бич

На Art Basel представлены картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, кино-, видео- и мультимедиаработы 4 тыс. художников.

Ярмарка Art Basel ежегодно проводится в трех городах: Базеле (Швейцария), Майами-Бич (Флорида, США) и Гонконге. Параллельно в городе, принимающем мероприятие, проходит множество выставок, организованных при поддержке местных музеев и галерей. Благодаря этому событие становится местом притяжения не только коллекционеров и арт-дилеров, но и любителей искусства и студентов.

Ярмарка проходит с 6 по 9 декабря.

Самые яркие работы — в галерее ТАСС.