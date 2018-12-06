В Петрозаводске отменили концерт рэпера Gone.Fludd после обращения жителя в прокуратуру

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Запланированный на 7 декабря концерт российского рэпера Gone.Fludd (Александра Бузе) отменен в клубе Zефир в Петрозаводске после обращения жителя в прокуратуру, который указал на ненормативную лексику в текстах песен.

"По независящим от нас причинам концерт репера Gone.Fludd, запланированный на 7 декабря, отменен", - сказали ТАСС в администрации клуба Zефир, отказавшись назвать причину отмены мероприятия.

Как рассказал ТАСС зампрокурора Петрозаводска Константин Лебединский, ранее в прокуратуру поступило заявление от гражданина с приложенными текстам песен Gone.Fludd с содержанием нецензурной лексики, пропагандой наркотиков и другое.

"На концертных афишах заявлен возрастной ценз 16+, но мы считаем, что это неправильно и несовершеннолетних необходимо обезопасить от ненормативной лексики, от остального формата текста и смысла песен. Мы поговорили с организаторами концертной площадки о том, что у нас должно соблюдаться законодательство Российской Федерации. Мы были услышаны, сегодня они подойдут и сегодня мы выдадим им предостережение о недопустимости нарушения закона", - отметил Константин Лебединский.

Он добавил, что "нет никакой кампанейщины и нет никаких указаний от руководства что-то запрещать". "У меня есть заявление гражданина, которое я должен рассмотреть и принять меры к устранению нарушений закона", - пояснил Лебединский."В Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендует" проводить наш концерт. Будем требовать официальный отказ с указанием её причины на бумаге. Ищем другую площадку, для проведения гига", - написал Gone.Fludd в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в регионах России был отменен ряд выступлений рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексей Узенюк), Егора Крида и других музыкантов.