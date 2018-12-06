Дмитрий Певцов представит программу-посвящение Высоцкому в Театре на Таганке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов и его "ПевцовЪ-Оркестр" выступят 24 декабря в Московском театре на Таганке с концертом, посвященным 80-летию со дня рождения актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Об этом Певцов сообщил в четверг журналистам.

"24 декабря мы будем вместе на сцене Театра на Таганке - на той самой сцене, где играл Владимир Высоцкий, - с концертом "Баллада о Высоцком", - сказал артист.

Также Певцов и команда записали одноименный альбом- посвящение. На виниле вышли 10 композиций барда, хотя в репертуаре "ПевцовЪ-Оркестра" их гораздо больше, отметил артист. "Больше 30 лет я к этому шел неосознанно - чтобы отдать это вещественное воплощение моей любви к великому русскому поэту", - признался Певцов, рассказав, что в студенческие годы старался не только петь и играть, как Высоцкий, но даже ходить в манере кумира.

Вместе с командой Певцова в концерте примет участие заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Певцов пояснил, что его поразила запись, на которой артистка исполняла "Прерванный полет": "Я не представлял, что женщина может спеть эту песню так, что дойдет и содержание, и этот дикий надрыв".

Работу Певцова над песнями Высоцкого высоко оценил сын барда, кинорежиссер, директор Культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий. "Высоцкого глупо петь, подражая его манере, она очень мало кому идет. Дима делает это всегда по-своему, что правильно", - отметил он.