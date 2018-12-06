Медведев считает важным выделить приоритеты при господдержке культуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственная поддержка культурных проектов нуждается в определении правильных приоритетов. Об этом сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.
"Безусловно, мы вправе гордиться нашей великой национальной культурой <…> Для этого необходимо правильным образом распределять приоритеты по поддержке культуры", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что "ничего нельзя навязывать, культура должна быть разной". "Если мы просто... скажем, что делать нужно,... это будет не культура, это будет цензура. Но приоритеты - это другая история, и в этом смысле у государства есть способы и средства регулирования", - отметил премьер-министр.
По его словам, интересен опыт Франции, активно продвигающей свой кинематограф, и стратегия США, которые делают ставку на фильмы патриотического содержания.
"У нас в национальном проекте на культуру 100 млрд рублей запланировано, это должно быть то, что сейчас исключительно важно для граждан нашей страны. Это не только кино", - добавил Медведев.
Он отметил программу по возрождению домов культуры в малых населенных пунктах, проект по созданию 500 виртуальных концертных залов, открытию новых библиотек.