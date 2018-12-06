Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, старейшая актриса Московского театра имени Маяковского, умерла на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе театра.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Галина Александровна Анисимова", - отметили в пресс-службе. В театре привели слова Андрея Гончарова (1918-2001), который так говорил об актрисе: "В созвездии прославленных звезд Театра им. Вл. Маяковского она занимает свое место, но главное - выделяется таким отношением к профессии, которое делает эту профессию призванием".
В театре отметили, что Галина Анисимова до последних дней играла на сцене.
О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Галина Анисимова в 1952 году закончила Театральное училище имени Бориса Щукина, с 1952 года работала в Театре имени Маяковского. Также она снималась в фильмах "Простая девушка", "Жизнь Клима Самгина", "День полнолуния" и других.