Фестиваль Arctic open в Архангельске открылся показом якутской драмы "Царь-птица"

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Второй международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open открылся в Архангельске питчингом кинопроектов (презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования проектов) и мастерской для организаторов киноклубов. Об этом ТАСС сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.

"У нас приступило к работе жюри, сегодня они отсмотрели якутскую кинодраму "Царь-птица". Всего в конкурсе 53 картины: игровые, короткометражные и документальные. Но, помимо непосредственно конкурсной программы, у нас большая деловая и образовательная программы: с утра стартовал питчинг кинопроектов, куда приехали 13 претендентов со своими сценарными заявками. Кроме того, начала работу мастерская для организаторов киноклубов, куда приехали участники не только из Архангельской области, но и из Мурманска и Санкт-Петербурга", - сказала Статикова.

По ее словам, темы для сценарных заявок для питчинга были выбраны таким образом, чтобы "продвигать регион". "Предложено три темы: "Сделано в…", "Чтобы Арктика стала ближе" и тема, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова, которое будет отмечаться в 2020 году. Надо отметить, что на питчинг приехал советник министра культуры РФ Андрей Сорокин", - подчеркнула директор.

Статикова пояснила, что у зрителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, не участвующих в фестивале, будет возможность познакомиться со всеми фильмами программы. "7 декабря будет "Ночь фестивального кино", которая, впрочем, начнется довольно рано, где на 14 площадках трех городов покажут все фестивальные фильмы", - пояснила она.

Проект кинофестиваля Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль прошел с 7 по 9 декабря 2017 года на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Более 3 тыс. зрителей посмотрели 60 конкурсных и внеконкурсных картин. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого ленты фестиваля представили жителям десяти районов области.