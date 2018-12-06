Умер режиссер-документалист Борис Сарахатунов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Советский и российский режиссер документальных и научно-популярных фильмов, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Сарахатунов скончался на 95-м году жизни. Об этом в четверг сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"6 декабря 2018 года не стало режиссера документальных и научно-популярных фильмов, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1966), ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза кинематографистов России Бориса Константиновича Сарахатунова", - говорится в сообщении.

Борис Сарахатунов родился в Тбилиси 28 ноября 1924 года. В 1946 году он поступил во ВГИК, с 1951 по 1969 годы работал редактором, режиссером и директором Дальневосточной студии кинохроники в Хабаровске, где снял более 200 выпусков киножурнала "Советский Дальний Восток". С 1965 года он также был художественным руководителем ПТО "Летопись".

С 1969 по 1979 Сарахатунов работал на киностудии "Белорусьфильм", а с 1979 года был главным редактором и режиссером Центральной студии документальных фильмов.

Всего Сарахатунов выступил в роли режиссера и сценариста почти 500 документальных фильмов. Он снимал фильмы по всему миру, в том числе на Аляске и Гавайях. Многие из них отмечены премиями ряда международных кинофестивалей и Всесоюзного кинофестиваля. Сарахатунов также награжден медалью "За отвагу" (1945) за форсирование реки Одер и ночной бой за немецкую деревню Гроссдорф.