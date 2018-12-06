РОСИЗО будет сотрудничать с проектом "Россия - Моя история" в регионах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр РОСИЗО планирует привлечь площадки проекта "Россия - Моя история" для региональных выставок. Об этом сообщила в четверг на презентации концепции учреждения в Министерстве культуры директор РОСИЗО Софья Грачева.
"Нам имеет смысл усилить межрегиональные проекты РОСИЗО, делать их больше. У РОСИЗО есть база выставочных площадок и есть наметки, как найти еще площадки в регионах, чтобы расширить присутствие. Идет большой проект "Россия - Моя история" с большим количеством площадок по всей стране и хорошими выставками, но всегда требуется что-то новое, чтобы люди могли прийти снова. Поводом будут являться наши временные выставки на площадках "Россия - Моя история", - сказала Грачева.
По словам директора учреждения, РОСИЗО также может стать оператором передвижных выставок по стране и помогать в организации проектов за рубежом в рамках перекрестных годов культуры и фестиваля "Русские сезоны".
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова добавила, что на следующей неделе в ведомстве пройдет совещание с участием РОСИЗО по ключевым межмузейным выставкам "Русских сезонов" в Германии.
Грачева, приступившая к своим обязанностям в РОСИЗО 5 декабря, отметила высокий профессионализм коллектива.
В конце октября и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, занимавшая должность заместителя директора. Согласно данным радиостанции "Говорит Москва", за первый месяц работы ей было начислено 3 734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В Минкультуры провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о многомиллионных премиях. 4 декабря коллективу был представлен новый директор, им стала замдиректора департамента музеев Минкультуры Софья Грачева.