Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на "Голубые огоньки"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратится к руководству телеканалов с предложением отвести часть новогодних передач под выступления рэп-исполнителей. Об этом он сообщил в четверг на круглом столе Молодежного парламента при Госдуме, на котором депутаты обсуждают с музыкантами отмену ряда концертов в регионах.

"По поводу всех "Голубых огоньков": я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год, это одни и те же лица. Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры. Поэтому у меня как председателя комитета родилось предложение: напишу письмо [гендиректору Первого канала] Константину Эрнсту, [гендиректору ВГТРК Олегу] Добродееву, во все крупные телерадиокомпании с предложением перед Новым годом во всех... "огоньках" дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество", - заявил он.