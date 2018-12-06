Литературный сборник и выставку в Пушкинском Доме Петербурга посвятили памяти Гранина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Презентацию сборника художественных и документально-мемуарных текстов советской эпохи, а также специальную выставку и научный семинар посвятили в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Санкт-Петербурга памяти писателя Даниила Гранина.

"В следующем году пройдут торжества в связи с 100-летием со дня рождения Даниила Александровича Гранина. <...> Мы подготовили следующую программу. Сначала мы представляем книгу, посвященную памяти Гранина, она называется "Литературный архив советской эпохи". Кроме того, у нас в Пушкинском Доме открыта небольшая выставка на базе наших материалов и на базе материалов Литературного музея - также к 100-летию [писателя]. И, наконец, мы проводим семинар "Русская литература в советскую эпоху", посвященный [юбилею] Даниила Александровича", - рассказала в четверг журналистам сотрудник института Наталья Прозорова.

По ее словам, сборник был подготовлен в рамках работы центра по изучению литературного наследия советской эпохи, который был организован, в том числе, по инициативе Гранина.

"В книге публикуются и писательские дневники тех лет, и эпистолярные диалоги, и автобиографии гуманитариев. Здесь такие имена: Шолохов, Анциферов, Зощенко, Берггольц, Рождественский, Татьяна Гнедич и другие. <...> Это наше архивное высказывание о советской эпохе, я бы так сказала", - пояснила Прозорова, добавив, что абсолютное большинство материалов публикуются впервые. Вошедшие в сборник тексты охватывают период с 20-х по 70-е годы XX века.

Выставка

На выставке к юбилею Гранина в Пушкинском Доме демонстрируются автографы писателя, машинописные тексты произведений с авторскими правками, а также его фотографии разных лет, личные документы и письма читателей, посвященные его творчеству.

Одна из витрин посвящена блокадной теме. "Это еще одно сближение имени Гранина и Пушкинского Дома", - отметила Прозорова на открытии выставки. "Рядом с изданием "Блокадной книги" Гранина и Адамовича лежат и наши пушкинодомские издания, в которых публикуются материалы о войне, о блокаде, и, конечно, блокадные дневники", - рассказала она.

На экспозиции представлены также блокадные реликвии - это публикации отрывков из дневников Ольги Берггольц, а также датированные декабрем 1941 года карточки на хлеб на имя поэтессы и ее мужа. "Эти карточки хранились в семейном архиве Гранина, и вот теперь они хранятся у нас - это дар Марины Данииловны Граниной", - сказала сотрудник Пушкинского Дома.

В 2019 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Даниила Гранина. В числе основных мероприятий по случаю юбилея - вечер памяти писателя в Санкт-Петербургской государственной консерватории, который состоится 9 февраля. Также планируется, что в Центральном районе появится сквер имени Даниила Гранина, а на стене дома на Малой Посадской улице Петроградской стороны, в котором он жил, будет установлена мемориальная доска.

О Данииле Гранине

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных. В 2017 году Гранин был награжден премией "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности".

Писатель скончался в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея со дня рождения Гранина. В состав оргкомитета вошли 26 представителей органов власти, творческих и научных организаций, а также деятели культуры и искусства. Среди них заместитель министра культуры Алла Манилова, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.