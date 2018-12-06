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Молодежный парламент при Госдуме создаст экспертный совет с участием музыкантов и актеров

В совет пригласят артистов разных жанров, отметила глава Молодежного парламента Мария Воропаева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет, в который войдут музыканты, актеры и другие молодые деятели культуры, будет организован на базе Молодежного парламента при Госдуме. Об этом заявила глава Молодежного парламента Мария Воропаева в четверг на круглом столе в нижней палате, где рэперы обсуждали с депутатами проблему отмены концертов некоторых исполнителей.

"Мы готовы на площадке Молодежного парламента, в том числе и с вами, и с вашими коллегами по другим направлениям, создать экспертный совет для того, чтобы систематически собираться и те вопросы, которые были сегодня обозначены… в дальнейшем прорабатывать", - сказала Воропаева.

"Будет экспертный совет. Я думаю, что мы пригласим артистов разного жанра, это не только рэперы, но и театралы, певцы и так далее", - пояснила она ТАСС.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее пообещала разобраться с причинами отмен концертов в некоторых регионах страны.

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