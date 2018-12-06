Прощание с Галиной Анисимовой пройдет 10 декабря в Театре Маяковского

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР Галиной Анисимовой, скончавшейся на 90-м году жизни, пройдет 10 декабря в Московском театре имени Маяковского, где она работала много лет. Об этом сообщает в четверг пресс-служба театра.

"Прощание с Галиной Анисимовой состоится 10 декабря на сцене театра, которому она посвятила всю свою жизнь", - отметили в пресс-службе. В 11:00 начнется гражданская панихида, в 14:00 мск пройдет кремация в Николо-Архангельском крематории. Похороны позднее состоятся на Ваганьковском кладбище.

Ранее в театре напомнили, что Галина Анисимова "училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой, а затем перешла в театральное училище имени Щукина, где попала на курс легендарной исполнительницы роли принцессы Турандот Цецилии Мансуровой". После окончания обучения в 1952 году "Галина Александровна навсегда связала свою жизнь с Театром Маяковского". Она сыграла здесь "несколько десятков ведущих ролей в самых разных амплуа и самых разных классических и современных пьесах".

Также Галина Анисимова снималась в фильмах "Простая девушка", "Жизнь Клима Самгина", "День полнолуния" и других.