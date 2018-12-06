Транссибирский арт-фестиваль впервые пройдет в Карнеги-холле

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Транссибирский арт-фестиваль, который откроется 21 марта 2019 года, впервые пройдет на одной из главных классических площадок США и мира - в Карнеги-холле. Другой новинкой смотра станет собственный оркестр, сообщил в четверг на заседании попечительского совета фестиваля его художественный руководитель, скрипач Вадим Репин.

"У меня была одна мечта - чтобы наш фестиваль добрался до Карнеги-холла в Нью-Йорке. Она осуществляется на шестом фестивале, и те программы, которые были представлены в Новосибирске и Москве, а также в Тель-Авиве, мы будем исполнять в одном из самых престижных залов планеты", - сказал Репин.

В рамках зарубежной программы концерты фестиваля также пройдут в Японии и Франции. "Мои планы идут чуть дальше, чтобы и в Брюсселе был сателлит фестиваля. Транссиб был задуман как связь востока и запада, и так оно и происходит", - отметил худрук.

Репин также сообщил, что в планах на будущий год - создание Молодежного Транссибирского фестивального оркестра, в котором будут заниматься студенты музыкального лицея и консерватории Новосибирска под руководством концертмейстеров из Лондона. Организаторы обсуждают гастроли Харбинского фестиваля и готовят постановку оперы "Тангейзер" в концертном исполнении с участием мировых звезд.

Президент попечительского совета, вице-премьер Ольга Голодец отметила, что Транссибирский арт-фестиваль за пять лет стал узнаваемым брендом и в России, и за рубежом. "В этом году уже была расширена география - как внутрироссийская, так и зарубежная", - подчеркнула Голодец.

Репин добавил, что также активно развивается образовательная программа фестиваля: встречи знаменитых участников смотра со студентами переросли в круглогодичную систему мастер-классов.

О фестивале

Первый Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина состоялся весной 2014 года, он был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.

V Транссибирский арт-фестиваль проходил в Новосибирске и в отдаленных районах Новосибирской области, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, а также в США и Японии. Юбилейный смотр включал пять премьер, в том числе сочинение Софии Губайдулиной, а также гастроли Большого театра России в Новосибирске.