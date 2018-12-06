Победителями первого конкурса "Автора - на сцену" стали драматурги из России и с Украины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Победителями международного творческого конкурса на лучшую современную пьесу "Автора - на сцену" стали девять писателей из России и один - с Украины. Торжественная церемония вручения наград состоялась на новой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

Участниками конкурса стали 235 драматургов из 13 стран, в число финалистов вошли 10 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тольятти, Ангарска, а также из Киева. Награду в размере 500 тыс. рублей и возможность поставить свою пьесу в государственных театрах России получили, в частности, Валерий Алферов за "Закон бумеранга", Наталья Демчик за "Тонкие материи", Сергей Кочнев за "Шелест могучих крыльев", Олег Малышев за "Дорогой подарок", Александр Поздняков за "Генерала", Юрий Рыбчинский за "Царя Ирода" и Шаура Шакурова, написавшая "За синими туманами".

Поощрительные дипломы на конкурсе были вручены Анне Гейжан ("Сезон закатов"), Андрею Пархоменко и Ирине Якубовской ("Привет, КарлСон") и Валерию Рокотову ("Булгаков и черт"). Их пьесы вместе с произведениями победителей будут опубликованы в 2019 году в литературном журнале "Современная драматургия", который направят в театры, чтобы те могли расширить репертуар.

"Верю, что современная, опирающаяся на наши социальные боли драматургия вернется на сцену, и снова будет волновать публику. Конкурсом, который стартовал в этом году, мы стараемся начать инициировать этот процесс возвращения", - отметил писатель и драматург, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков, возглавивший жюри конкурса.

Конкурс стартовал в марте 2018 года. Его целью стал поиск новых пьес, отражающих современную действительность и поднимающих злободневные темы. "Всецело поддерживаю историю возвращения современной драматургии на сцены. Поиску талантов стоит посвятить все ресурсы, и наша задача - облегчить им путь, этому будет посвящена работа комитета по культуре Госдумы", - подчеркнула глава комитета Елена Ямпольская.

В состав жюри вошли также гендиректор профессиональной организации - инициатора конкурса "Театральный агент" Виктория Сладковская; драматург, прозаик, руководитель Семинара драматургии в Литературном институте им. А. М. Горького Владимир Малягин; заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ имени М. Горького Александр Дмитриев и другие ведущие деятели культуры.