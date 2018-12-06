Борис Гребенщиков и "Аквариум" выступили в Петербурге к юбилею музыканта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" выступили в четверг на сцене Большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Концерт с программой "Двери травы" приурочили к отмечавшемуся в конце ноября 65-летию бессменного лидера коллектива.

Выступление открыла песня "Паленое виски и толченый мел", написанная Гребенщиковым в 1978 году. В первом отделении прозвучали такие композиции, как "Стучаться в Двери Травы", "Желтая луна", "Цветы Йошивары", "Голубой огонек", "Последний поворот", "Аделаида", а также "Пришел пить воду" с сольного альбома Гребенщикова "Соль".

На сцене музыкантов окружали стилизованные древнегреческие колонны и цветущие деревья вишни. Из зала, вместимость которого составляет около 3,7 тыс. зрителей и где не наблюдалось свободных мест, многие песни сопровождались возгласами "Браво!" и поздравлениями в адрес Гребенщикова с днем рождения. Сам исполнитель и композитор во время выступления по-дружески общался с публикой и благодарил за теплые слова.

"Аквариум" и ирландец Брайан Финнеган, считающийся одним из лучших флейтистов мира, также совместно исполнили инструментальную композицию, запись которой, сделанная на этом концерте, по словам Гребенщикова, войдет в один из новых альбомов коллектива.

Во второй части концерта, начавшейся с лирических композиций "Не было такой" и "Государыня", также прозвучали "Ласточка", "Рок-н-ролл мертв", "Зачем?", "Она может двигать" и "Слово Паисия Пчельника". Прозвучала и впервые представленная в этому году ироничная песня "Бой баба", текст которой отсылает к скандалу с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. В завершении четырехчасового концерта музыканты исполнили широко популярную композицию "Стаканы" и знаменитую "2-12-85-06" под овации всего "Октябрьского".

"Это удивительный концерт, другого такого уже не будет", - сказал Гребенщиков, обращаясь к зрителям, перед тем как исполнить "Поколение дворников". "Когда это все только начиналось, лет 45 назад, я никак себе не мог этого представить", - сказал Гребенщиков в конце выступления.

"Аквариум" и БГ

Группу "Аквариум" Гребенщиков основал в 1972 году вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким. Гребенщиков стал вокалистом, гитаристом и автором большинства песен коллектива. Вместе с "Аквариумом" и как сольный исполнитель Борис Гребенщиков выпустил более тридцати музыкальных альбомов. Последний к настоящему моменту - сольный "Время N" - вышел в цифровом формате в феврале 2018 года, а также на виниловой пластинке - 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в день рождения Гребенщикова 27 ноября в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича состоялась мировая премьера симфонической фантазии "2-12-85-06", созданной на основе трех десятков его песен.