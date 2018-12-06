В Петербурге открывается пятый российско-итальянский кинофестиваль RIFF

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Пятый российско-итальянский кинофестиваль RIFF открывается в пятницу в Петербурге, где его главным экраном станет киноцентр "Родина". На этот раз организаторы намерены провести показы в новом формате, растянув события на целый год.

"Юбилейный RIFF пройдет в новом формате: с декабря 2018 по октябрь 2019 года каждый месяц в рамках кинофестиваля будут проходить премьеры фильмов и специальные события. Вместе со зрителями и гостями фильмы RIFF будет смотреть профессиональное жюри - режиссеры, сценаристы, актеры, киноведы. На закрытии жюри присудит победителям "Красную дорожку RIFF", - сообщили ТАСС в оргкомитете кинопраздника. Официальную премию кинофестиваля разработал художник Марко Бравура, чьи арт-объекты украшают многие мировые столицы.

На открытии фестиваля пройдет премьера новой части одного из самых успешных комедийных сериалов Италии последних лет "Захочу и соскочу-3. Супергерои" (2018) Сиднея Сибилии. Картина была трижды номинирована на престижную итальянскую премию "Давид ди Донателло", получила четыре номинации на премию "Серебряная лента", стала победителем, номинантом и участником почти 30 европейских и международных кинофестивалей. Организаторы обещают, что в Петербурге фильм представит один из его создателей.

В программу показов вошли также авантюрная комедия "Стажер" Валерио Аттаназио, драма "Сделано в Италии" Лучано Лигабуэ, детектив "Надежда есть всегда" Антонио Падована. Эти картины - лидеры итальянского проката, победители национальных и международных кинофестивалей.

Летняя часть фестиваля в основном посвящена комедийному жанру. С мая по сентябрь российские зрители RIFF увидят пять новых итальянских комедий. Параллельно с голосованием жюри в течение всего года будет идти зрительское голосование, фильм-победитель которого получит приз зрительских симпатий.

Продолжится и уже полюбившийся зрителями проект - показ альманаха лучших итальянских короткометражек Italian Best Shorts-3. В фестивальную программу вошел также образовательный цикл из мастер-классов, семинаров и лекций, посвященными итальянскому кинематографу, языку и культуре. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.