Сами Насери приехал в Москву на переговоры по поводу съемок в фильме

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Звезда фильма "Такси" и его продолжений, французский актер Сами Насери вновь приехал в Россию. Как рассказала в пятницу ТАСС представитель и переводчик артиста Дарья Ваганова, он собирается провести в Москве переговоры по поводу будущего фильма его брата, который будет сниматься в РФ.

"Сами Насери прилетел в Москву, - сообщила собеседница агентства. - Цель визита - встреча с партнерами по поводу будущего фильма его брата Биби - "Учитель". Насери пробудет в России до конца декабря".

Сценарий к картине также написал брат Сами Насери. В фильме будет сниматься как сам французский актер, так и российские артисты, имена которых пока не называются. Фильм "Учитель" будет полностью сниматься в России. Главный герой - учитель, который работает в колонии для несовершеннолетних и помогает им найти свой путь в жизни.

Кроме того, Сами Насери будет работать над франко-бельгийско-российском проектом "Краб", в этом фильме также сыграет сам актер и западные "звезды".

"До своего приезда в Москву Сами Насери два месяца снимался в Лос-Анджелесе в фильме с Майком Старром ("Славные парни", "Телохранитель", "Эд Вуд"), Бай Лин ("Такси-3") и Майклом Мэдсеном ("Убить Билла", "Омерзительная восьмерка")", - перечислила переводчик. Фильм называется "Инкассатор", когда он выйдет на экраны - пока неизвестно.

Сами Насери несколько месяцев жил в России, 5 августа он пострадал в результате драки после конфликта с одним из посетителей в баре в центре Москвы.