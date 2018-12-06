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Умер лидер Buzzcocks Пит Шелли

Музыканту было 63 года
Пит Шелли Amy Harris/Invision/AP
Пит Шелли
© Amy Harris/Invision/AP

ТАСС, 7 декабря. Один из основателей и фронтмен британской рок-группы Buzzkocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Сообщение о смерти певца было размещено в четверг на официальной странице группы в Twitter.

"С большой горечью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из наиболее влиятельных и плодотворных авторов песен в Великобритании... Его музыка вдохновила целые поколения исполнителей..." - говорится в сообщении.

По данным газеты The Sun, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

Buzzcocks - британская панк-рок-группа, образованная в 1976 году. В ее активе девять студийных альбомов.

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