Умер лидер Buzzcocks Пит Шелли

ТАСС, 7 декабря. Один из основателей и фронтмен британской рок-группы Buzzkocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Сообщение о смерти певца было размещено в четверг на официальной странице группы в Twitter.
"С большой горечью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из наиболее влиятельных и плодотворных авторов песен в Великобритании... Его музыка вдохновила целые поколения исполнителей..." - говорится в сообщении.
It's with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks.— Buzzcocks (@Buzzcocks) 6 December 2018
По данным газеты The Sun, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.
Buzzcocks - британская панк-рок-группа, образованная в 1976 году. В ее активе девять студийных альбомов.