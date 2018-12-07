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Более 100 тыс. книг скачали пользователи проекта "Книги в метро"

Проект "Книги в метро" запустили в столичной подземке 30 августа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена скачали более 100 тыс. электронных книг в проекте "Книги в метро" за три месяца с начала его работы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

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Отмечается, что с момента запуска проекта (то есть за три месяца) москвичи скачали более 100 тыс. книг. 

По словам замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, в рамках проекта разрабатывается необычный дизайн виртуальных книжных полок. Она также отметила, что оформление табличек с QR-кодами гармонирует с обликом станции "Рассказовка", ее дизайн напоминает библиотеку, а на "Пушкинской" панно с портретом А. С. Пушкина украсило стену рядом с его памятником. 

Как отметили в мэрии, виртуальная книжная полка в виде мозаичного панно с портретом Пушкина на "Пушкинской" появилась недавно. Она находится в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская". На виртуальной полке есть романы "Евгений Онегин" и "Дубровский", поэмы "Медный всадник" и "Руслан и Людмила", повести "Станционный смотритель", "Капитанская дочка" и "Пиковая дама". Рядом с корешками книг находятся QR-коды, с их помощью можно скачать каждую из них.

Проект "Книги в метро" был запущен в столичной подземке 30 августа 2018  года. На станции "Рассказовка" появилась первая виртуальная книжная полка. В число самых популярных произведений онлайн-читальни вошли "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея, "Вишневый сад" Антона Чехова.

На данный момент в электронной библиотеке метрополитена собрано более 100 произведений классиков, как русской, так и мировой литературы: Льва Толстого, Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Жорж Санд, Джека Лондона, Марка Твена и т.д. Количество книг будет увеличиваться. Чтобы скачать выбранное произведение, пользователь должен просканировать QR-код на корешке книги, используя камеру смартфона или специальное приложение для чтения таких кодов. В коде зашифрована ссылка на выбранную книгу на портале проекта "Книги в метро".

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