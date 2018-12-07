Концерт рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске все-таки состоится

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Организатор концерта рэп-исполнителя GONE.Fludd, на которого ранее в прокуратуру Петрозаводска пожаловался один из местных жителей, сменил возрастное ограничение для аудитории на 18+ и не стал отменять назначенное на 7 декабря выступление артиста в клубе Zефир. Об этом сообщается в социальной сети "ВКонтакте" в группе с информацией о концерте.

Ранее в прокуратуру Петрозаводска поступило заявление местного жителя с приложенными текстами песен Gone.Fludd с содержанием нецензурной лексики, пропагандой наркотиков и др. Так как на афишах был заявлен возрастной ценз 16+, прокуратура рекомендовала ограничить концерт для несовершеннолетних. Клуб Zефир сообщил об отмене мероприятия по независящим от них причинам.

"За последние два дня администрации клуба поступило несколько предупреждений. Естественно, никто не берет на себя ответственность и не предоставляет каких-то официальных бумаг о запрете. Просто мягко предупреждают. Устав бороться с этим, мы склонились к тому, что все-таки будем проводить наш концерт, но при условии соблюдения ограничений 18+", - говорится в сообщении.

Всем тем, кому нет 18 лет, организаторы предлагают приходить на концерт в сопровождении с родителями, которым не потребуется плата за вход.

На странице клуба Zефир в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что организатором концерта рэпера является ИП Контрактов. Клуб предоставляет помещение в субаренду и не несет ответственность за организацию концерта, продажу и возврат билетов, а также за содержание репертуара артиста.

"Проход строго с 18 лет по паспорту. Лица, не достигшие совершеннолетия, проходят в сопровождении родителей. Родители остаются с ребенком на весь концерт", - отметили в клубе.

Ранее в нескольких регионах России отменили выступления рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексей Узенюк), Егора Крида и других музыкантов.