Бас-гитарист Uriah Heep рассказал о грядущих концертах группы в России

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Георгий Перов/. Британская рок-группа Uriah Heep после трехлетнего перерыва возвращается в Россию. На этот раз в свой график музыканты включили два города. 9 декабря они выступят в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, а на следующий день представят свою программу в Дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Нынешнее мировое турне проходит в поддержку выпущенного в сентябре альбома Living the Dream. О новой работе и творческом процессе в интервью ТАСС рассказал бас-гитарист Дэйви Риммер.

"Мы рады снова выступить в России, - отметил он, сразу оговорившись, что столь длительное отсутствие никак не связано с гастрольной политикой коллектива, всегда готового к сотрудничеству. - Мы хотели приехать в Россию после 2015 года, но, опять же, приглашение тех или иных групп зависит от местных промоутеров. Мы счастливы, что нас позвали выступить в России в 2018 году".

"Поскольку у нас вышел новый альбом Living the Dream, мы сыграем новые песни, а также классические композиции Heep из прошлого, - сообщил собеседник агентства, не вдаваясь в детали. - У нас есть несколько совершенно разных программ".

Коснувшись вопроса о продолжительности шоу, он подчеркнул, что все "зависит от зала и организаторов, а не от группы". Организаторы концертов со своей стороны заверили корреспондента ТАСС, что выступления на этот раз продлятся не менее 1,5 часа.

О создании песен

По словам Дэйви, первый за четыре года диск был подготовлен в максимально сжатые сроки. "Мы записали альбом за чуть более чем две недели, а перед этим около недели репетировали материал", - поведал он, добавив, что главными творческими единицами в рок-команде по-прежнему остаются основатель Uriah Heep 71-летний гитарист Мик Бокс и клавишник Фил Лэнзон.

"Песни и отдельные идеи в основном предлагаются Миком и Филом, некоторые в готовом виде, некоторые в незавершенном, - сказал Риммер. - Мы отправляемся в комнату [в студии звукозаписи] и коллективно доводим их до ума, поэтому все довольны полученным результатом".

Собеседник отметил, что для него и его коллег совершенно не принципиально, что первым появится на свет - музыка или текст. "Никаких правил при работе над песнями не существует. Я, например, сначала сочиняю музыку, а вообще все зависит от конкретного человека", - сообщил он.

Новый альбом примечателен, в частности, тем, что в качестве полноценного автора во время работы над ним впервые выступил Дэйви, а компанию ему составил вокалист Джефф Скотт Сото, прославившийся во многом благодаря сотрудничеству со шведским гитаристом-виртуозом Ингви Мальмстином.

"Я написал первую композицию - сингл Grazed by Heaven для Living the Dream вместе с Джеффом Скоттом Сото. Он является вокалистом группы Sons of Apollo", - сказал Риммер, добавив, что его напарнику досталась роль поэта.

Большинство текстов, продолжил он, создается авторами музыки, то есть Боксом или Лэнзоном. Исключение на этот раз составили уже упомянутая Grazed by Heaven и песня Goodbye to Innocence, слова которой сочинил вокалист Uriah Heep Берни Шоу.

О работе в группе

Сейчас очень многие музыканты в силу некоторых причин, в том числе финансового характера, участвуют сразу в нескольких проектах, постоянно гастролируя и работая в студии. Однако у Дэйви таких планов нет, равно как и не собирается он следовать примеру Лэнзона, выпустившего в прошлом году свою первую сольную пластинку.

"Я очень занят с Uriah Heep, поэтому у меня совершенно нет времени на работу с другими группами, - подчеркнул собеседник. - Может быть, однажды и наступит такой день, когда я запишу альбом, но в настоящий момент я стопроцентно сфокусирован на работе в Uriah Heep. Скоро будет шесть лет, как я присоединился к Uriah Heep, и с тех пор живу, словно во сне. Быть частью Uriah Heep - просто фантастика".

"2018 [год] стал очень успешным годом для Uriah Heep: активные гастроли и новый альбом Living the Dream не дают нам скучать, и оттого мы счастливы", - подытожил он. А что касается стиля, которого придерживается коллектив, то, по убеждению Риммера, "рок не умрет никогда точно так же, как никогда не прекратятся живые выступления, являющиеся неотъемлемой частью взаимоотношений между музыкантами и их поклонниками".

История коллектива

Группа Uriah Heep была основана в 1969 году. В то время Великобритания готовилась отметить 100-летие со дня смерти Чарльза Диккенса (1812-1870 годы), и имя писателя было у всех на слуху. Менеджер практически никому не известной рок-команды Spice Джерри Брон пришел к группе и предложил ее участникам взять новое название - в честь отрицательного персонажа романа "Дэвид Копперфилд". Этот вариант был единогласно отвергнут, однако именно на нем в конечном счете остановились музыканты.

Студийная дискография Uriah Heep включает 25 альбомов. Работы группы разошлись тиражом более 40 млн экземпляров. Общее число участников, в разные годы побывавших в ее рядах, превышает 20 человек.

В настоящее время в состав квинтета входят бессменный лидер, гитарист Мик Бокс, вокалист Берни Шоу и клавишник Фил Лэнзон, играющие вместе уже более трех десятилетий. За ритм-секцию, наряду с басистом Дэйви Риммером, отвечает ударник Расселл Гилбрук.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса "Олимпийский" в общей сложности 180 тыс. зрителей. Повторно группа посетила столицу лишь девять лет спустя, совершив тогда же первое турне по стране. С тех пор ее гастроли здесь проходят на регулярной основе.