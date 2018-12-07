Рэперы предложили перепроверять экспертизу произведений искусства на экстремизм

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет на базе Молодежного парламента при Госдуме, который будет состоять из деятелей культуры, будет перепроверять результаты экспертизы, согласно которой правоохранители могут возбудить уголовные дела против музыкантов за экстремизм. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС рэпер Давид Нуриев (Птаха).
Накануне Нуриев принял участие в круглом столе в Госдуме, посвященном отмене в регионах России выступлений музыкантов, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексей Узенюк) и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона".
"Итогом вчерашней встречи было решение создать экспертный совет по культуре при Молодежном парламенте и автономной независимой организации "Независимая молодежь". Это будет буфер, который будет проверять экспертизу, согласно которой... силовые структуры хотят возбудить уголовное дело об экстремизме", - сказал Нуриев.
Музыкант уточнил, что в экспертный совет пригласят людей искусства, художников, публицистов, журналистов, музыкантов и поэтов.
Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева заметила, что представители МВД, также участвовавшие в круглом столе в Госдуме, выразили готовность вести совместную работу.
По итогам круглого стола 6 декабря зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что намерен направить депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность отмены выступлений. Обращение будет составлено на основе аналитической справки, которую подготовит Молодежный парламент при Госдуме.