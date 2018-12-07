Оперный певец Ильдар Абдразаков откроет сезон в театре "Ла Скала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьера оперы Джузеппе Верди "Аттила" с российским басом Ильдаром Абдразаковым в главной партии в пятницу откроет сезон театра "Ла Скала" в Милане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе артиста.

"Ла Скала" для музыкантов - это как Мекка для мусульман, все стремятся попасть на эту сцену, это престижно и почетно, - процитировали в пресс-службе Абдразакова. - Для меня это особенная площадка еще и потому, что именно с нее по большому счету началась моя международная карьера. Я до сих пор помню, как у меня дрожали коленки перед первым выходом на эту сцену".

Премьерой продирижирует маэстро Риккардо Шайи. Патриотическая опера 1846 года по пьесе драматурга Захариаса Вернера "Аттила, король гуннов" рассказывает о борьбе народов, проживающих на побережье Адриатического моря, с захватчиками.

Ранее именно за исполнение партии Аттилы Абдразаков был удостоен звания "Лучший бас мира", подчеркнули в его пресс-службе. К тому же он не впервые открывает сезон на одной из главных оперных сцен мира: в 2003 году в то время худрук "Ла Скала", дирижер Риккардо Мути пригласил певца исполнить партию Моисея в опере "Моисей и фараон". В октябре 2018 года Абдразакова также можно было увидеть на сцене "Ла Скала" с партией Дона Руи в опере "Эрнани" Верди, а 5 ноября в театре состоялся сольный концерт российского артиста - уже третий на этой площадке.

Миланский театр традиционно открывает сезон 7 декабря - в день Святого Амвросия, одного из покровителей города. В прошлом году его также открывали российские оперные звезды - сопрано Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов исполнили главные партии в опере итальянского композитора Умберто Джордано "Андре Шенье" в постановке Марио Мартоне.

Ильдар Абдразаков родился и вырос в Уфе, с пяти лет занимается музыкой. В 1994 году, студентом первого курса Уфимского государственного института искусств, стал солистом Башкирского государственного театра оперы и балета, а уже через четыре года дебютировал на сцене Мариинского театра в Петербурге. Победитель Международного конкурса вокалистов им. Глинки и Международного конкурса Елены Образцовой. Международную карьеру певцу открыл успех на конкурсе им. Марии Каллас в Парме в 2000 году, а уже в следующем году 24-летний Абдразаков дебютировал в "Ла Скала".