Посол РФ назвал дипломатической миссией участие россиян в музыкальном фестивале в Риге

РИГА, 7 декабря. /ТАСС/. Участие молодых российских музыкантов в международном молодежном конкурсе песни Riga Symphony является важной дипломатической миссией по развитию культурных связей. Такое мнение высказал в пятницу посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, обращаясь к прибывшим в Ригу юным российским исполнителям на специально организованном приеме.

"Ваша миссия, ваше участие в фестивале - это в общем-то дипломатическая миссия, - заявил он. - Потому что вы своим творчеством, своим участием, своими радостными лицами - вы делаете великое дело, вы создаете и развиваете отношения между людьми".

Со своей стороны художественный руководитель театра-студии "Непоседы" Елена Пинжоян, которая входит в российскую делегацию на стартовавшем 6 декабря фестивале, также отметила значимость миссии музыкантов.

"Наш коллектив уже много лет с гордостью представляет Россию в разных странах и континентах, - сказала . - И наша миссия - нести творчество, талант, добро людям разных стран".

В фестивале Riga Symphony, который проходит в этом году с 6 по 10 декабря, ежегодно принимают участие более 200 детей и молодых людей, половину которых составляют иностранные делегации, остальные - представляют Рижские музыкальные коллективы, музыкальные школы и студий. Целью фестиваля является популяризация песенного творчества молодежи, укрепление дружественных связей и творческих контактов, в также приобщение молодежи к творчеству Латвии и стран Балтии. Задачей фестиваля также является поддержка детских домов и привлечение средств на услуги реабилитации детям с особыми потребностями из малоимущих семей.