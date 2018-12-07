Три кинокомпании получат компенсацию 28,5 млн рублей за съемки в Калининграде в 2018 году

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Калининградская область компенсирует 28,5 млн рублей затрат трем компаниям, снимавшим фильмы на территории региона в 2018 году. Сумма почти вдвое превышает показатель прошлого года, когда выплаты составили 14,6 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство). Кинопроизводители могут вернуть 20% расходов, если выберут для съемок фильмов территорию региона. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Власти отмечают, что механизм решает задачу привлечения в регион туристов.

"У нас было три заявки - это продюсерская компания "Среда" с фильмом "Порт", студия "Карго" с фильмом "Герой" и "ЭплБокс Продакшн" с картиной "Звезд неверный свет" или "Ревность", - сказал Ермак ТАСС. - Между этими тремя компаниями распределены 28 млн 530 тыс. 550 рублей".

Затраты, представленные компаниями к рибейту, превысили 142 млн рублей. Максимальную сумму - свыше 100,2 млн рублей в области потратила компания "Среда", сказал министр культуры. Всего за прошедшие два года восемь компаний, снимавшие кино в области, потратили здесь порядка 420 млн рублей, при этом за компенсацией затрат обращались не все, отметил министр.

Ермак признал, что рибейт привлекает в регион кинопроизводителей. Область оказывает кинокомпаниям поддержку в проведении съемок на объектах, где требуется специальное разрешение. В 2019 году сумма компенсаций увеличится до 40 млн рублей, сообщил он. В будущем году здесь будут сниматься сцены телесериала "Морские дьяволы" и еще несколько фильмов. К съемкам в регионе сцен фильма "Виктор Цой" о последних днях жизни рок-музыканта интерес проявил режиссер Алексей Учитель, сказал ТАСС калининградский министр.

Единственный регион

По сути Калининградская область - единственный регион России, где успешно внедрена практика рибейтов, считает Ермак. "Многие регионы заявляют о том, что выплачивают рибейты с учетом каких-то ограничений, другие регионы идут по пути первоначального субсидирования производства фильма, при этом субсидия выплачивается еще до начала съемок, что не является рибейтом", - сказал он.

"Мы получаем огромное количество экранного времени практически с прямой рекламой Калининградской области как хорошего места для отдыха, для жизни, для работы - и эта одна из основных наших задач. Задачи просто раздать деньги нет. Задачи две - с одной стороны, рекламировать Калининградскую область, с другой - создавать нормальную индустрию кинопроизводства в регионе", - объяснил Ермак заинтересованность региона.

Вышедший недавно на первом канале сериал "Желтый глаз тигра" стимулировал интерес к янтарю, Куршской косе и области в целом, считает министр культуры региона.

Кино и туризм

Калининградский министр считает популяризацией региона не только фильмы, снятые в Калининграде, но и проходящие здесь кинофестивали, например, фестиваль "Балтийские дебюты" и "Короче". Рассказы о них в социальных сетях - тоже хорошая реклама. В области появилась группа экскурсоводов, которые работают на маршрутах, связанных со съемками кино, например, в местах, где снимались сцены фильма "Встреча на Эльбе" (1949 год), декорациями которого послужили послевоенные руины Кенигсберга (теперь Калининград) и Тильзита (Советск). Экскурсионный киномаршрут есть и в Светлогорске, где находится "Дом звездочета" из детского фильма "Красная шапочка".

Все это формирует у зрителя определенную эмоцию, которая играет роль при выборе места для путешествия, а это один из факторов, стимулирующих рост турпотока, считает Ермак.