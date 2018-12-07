Эрмитаж открыл выставку трехмерных картин и предметов-обманок разных веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу выставку "обманок" в искусстве, которые создавали художники и скульпторы разных веков и стран, передает корреспондент ТАСС. На выставке "Не верь глазам своим" показано около 700 предметов, которые создают иллюзию объемного изображения или передают фактуру другого материала.

"Сегодня наш музей, хранитель подлинных вещей и самой идеи подлинности, предлагает выставку-исследование обманок, иллюзорных изображений в разных эпохах и разных цивилизациях", - сказал перед открытием выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выставка в Манеже Малого Эрмитажа оформлена в виде библиотеки, в которой на полках выставлены книги-обманки: они служат шкатулками для хранения драгоценностей или маскируют дверь в потайной ход. На стенах помещения висят голландские натюрморты XVII века, на которых фрукты и овощи изображены так тщательно, что кажутся настоящими. Тема плодов продолжена в посуде, копирующей форму артишоков, ананасов, яблок и лимонов. В России и Европе XVIII-XIX веков были популярны изображения дичи, подбитой на охоте - эти картины также показаны в экспозиции.

Отдельная тема на выставке - скульптура. В зале стоят античные памятники из эрмитажной коллекции и рядом с ними 3D принтер, печатающий копию скульптуры. Авторы выставки предлагают также сравнить бронзовые вазы и часы с их подобиями из фарфора и дерева, объемные и нарисованные барельефы.

"На нашей выставке все перепутано, и нельзя верить своим глазам, потому что на выставке те предметы, которые кажутся нам настоящими, оказываются обманками. Но они перемешаны с настоящими предметами, поэтому здесь надо быть очень внимательным, и иногда помогает определить, что обманка, а что не обманка, только внимательное чтение этикеток", - рассказала журналистам куратор выставки Наталья Бахарева. Она пояснила, что обманка, в отличие от подделки, не боится разоблачения, а наоборот предполагает его, чтобы подчеркнуть искусство мастера.

Как отметил Пиотровский, выставка составлена полностью из экспонатов эрмитажной коллекции. Она будет доступна для посетителей до 10 марта 2019 года.