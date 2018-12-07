Серия концертов под управлением Гергиева началась в Берлине в преддверии "Русских сезонов"

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Серия выступлений Берлинского филармонического оркестра началась в пятницу в Берлине под управлением российского дирижера Валерия Гергиева. Программа открылась прелюдией к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, за которой последуют сюита из оперы "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова, отрывки из балета Сергея Прокофьева "Золушка", сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Концерты продолжатся в субботу и воскресенье в Берлинской филармонии.

Выступления предваряют фестиваль искусства "Русские сезоны", который откроется в Германии 7 января 2019 года. Немецкую публику ждет представление оперы "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. В течение всего года культурные акции будут проходить по всей Германии. Среди участников - Мариинский театр, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, МХАТ имени Чехова и многие другие.

"Я с большой радостью думаю о том, что 7 января вернусь в Берлин на открытие "Русских сезонов", - сказал в пятницу на пресс-конференции в германской столице Гергиев. Он выразил уверенность, что в рамках фестиваля Россия "сможет предложить большую панораму своего искусства". "Мы обязаны помнить исторические визиты в Россию великих немецких дирижеров, - отметил маэстро, - а великие русские музыканты в свою очередь постоянно имели возможность выступать перед немецкой публикой, и сейчас мы продолжаем то, что делали наши великие предшественники".

Девять миллионов зрителей за два года

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейскому зрителю. Он инициирован правительством Российской Федерации и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходит в Италии. Как сообщил в Берлине руководитель "Русских сезонов" Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в рамках фестиваля посетили девять миллионов человек. "Это дает повод говорить о том, что наша культура востребована", - сказал он.

Что касается точной программы на будущий год, то опубликована она будет только 7 января. Но уже сейчас можно сказать, что она затронет десятки городов ФРГ и все 16 федеральных земель.

Как отметил со своей стороны Гергиев, российские коллективы получат в 2019 году отличную возможность проявить себя перед немецкой публикой, а также показать как знаменитые, так и малознакомые произведения. По его словам, в настоящее время такие акции приобретают еще большее значение, чем было раньше, поскольку музыка "не знает границ".