Стас Намин представил фильм "Реальная Куба" на Дне Кубы в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна, впервые в России представил свой документальный фильм "Реальная Куба" в рамках Дня Кубы в Музее Победы.

"Мало кто знает, как живет настоящая Куба, поэтому у меня появилось желание снять такой фильм. У того, кто посмотрит этот фильм сложится полное впечатление о том, как живет Куба, - отметил Намин. - Несмотря на трудности, кубинцы удивительный и очень оптимистичный народ. Они не теряют присутствия духа, являются истинными патриотами своей родины".

Фильм был создан в сотрудничестве с американским режиссером-документалистом, четырехкратным лауреатом премии Emmy Джимом Брауном, он снимался два года, был завершен в 2017 году и представлен в Гаване. Картина отражает кубинский колорит, показывает зрителю жизнь уличных музыкантов, таксистов, владельцев ресторанов, танцоров, спортсменов, крестьян и рыбаков.

Съемки проходили в Гаване, Сьенфуэгосе, Тринидаде и Сантьяго-де-Кубе. В апреле 2018 лента демонстрировалась в Нью-Йорке на фестивале "Трайбека", созданном по инициативе Роберта де Ниро.