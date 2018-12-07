Фильм Стаса Намина об Анастасе Микояне выйдет на Первом канале в следующем году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна выпустит документальный фильм о своем деде на Первом канале в 2019 году. Об этом он сообщил ТАСС на показе своего фильма "Реальная Куба" в Музее Победы.

"Сейчас я работаю над фильмом об Анастасе Микояне, он в следующем году выйдет на Первом канале. Это будет часовой фильм из серии "Забытые вожди", я выступаю в роли копродюсера", - отметил режиссер.

Намин тдобавил, что ведутся съемки документального многосерийного фильма, который планируется выпустить к 125-летию со дня рождения Микояна, то есть к 2020 году. "Я создаю реальный образ этого человека [Микояна], показываю то, что он сделал для страны, и каким он был. О нем известно очень мало, ходят различные слухи, мы же основываемся только на документах", - добавил он.

Анастас Микоян был членом Политбюро ЦК КПСС, занимался в 1962 году разрешением Карибского кризиса, поставившего мир на грань ядерной войны.